Während bundesweit die Anzahl der Blutspenden eher rückläufig ist, freut man sich im Ortsverein Steinweiler des Deutschen Roten Kreuzes über eine konstante Spenderzahl. Markus Braun hat etwas Besonderes geleistet.

Bei den vier bis fünf Spendeterminen, zu denen der DRK-Ortsverein jährlich einlädt, kann man in der Regel etwa 80 Spender begrüßen, sagt DRK-Vorsitzender Tobias Schweitzer. In Steinweiler ist es gute Tradition, langjährige Blutspender zu einem Ehrungsabend einzuladen und dabei auch zu bewirten. Für 25 Blutspenden ausgezeichnet wurden Martina Machate, Andreas Mathäß, Michael Bohlender, Uwe Herrmann, Stefanie Widmayer und Nicolas Martz (alle Steinweiler) sowie Thorsten Schilling (Landau). Gleich 75 Blutspenden „abgeliefert“ haben Karlheinz Seubel, Ulrich Bär (alle Steinweiler) sowie Jens Herrmann aus Niederhorbach. Fünf Männer haben schon 100 Mal Blut gespendet: Lothar Bohlender, Michael Hauck, Reiner Rapp, Markus Scherrer und Jürgen Polling (alle Steinweiler).

Und mit Markus Braun aus Steinweiler wurde jemand ausgezeichnet, der seit seinem 18 Lebensjahr eigentlich regelmäßig Blut spendet. Früher war er sogar aktives Mitglied im DRK, erzählt uns der 55-Jährige. Nur ganz selten „durfte“ er nicht spenden, etwa nach einem Urlaub in Afrika oder wenn er beruflich verhindert war. Für ihn sei es ganz normal, mit seiner Blutspende zu helfen, Menschenleben zu retten. Wie wichtig es sei, dass genügend Blut gespendet wird, sehe man ja täglich, meint Markus Braun, der heute noch als passives Mitglied im DRK-Ortsverein tätig ist. Am vergangenen Freitag erhielt er die Blutspender-Ehrennadel in Gold für 125 Spenden. Aber er dürfte schon bald wieder zu den „Geehrten“ zählen. In Wirklichkeit habe er bereits 140 mal Blut gespendet, berichtet Markus Braun. Aber dadurch, dass die letzte Ehrung 2019 stattfand und während der Corona-Zeit zwar weiter gespendet, aber nicht geehrt wurde, habe sich seine Spendenzahl erhöht.

In Steinweiler ist der nächste Blutspendetermin am Mittwoch, 5. Oktober von 17 bis 20.30 Uhr im Bürgerhaus. Termine: https://www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/termine.