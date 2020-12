Spende statt Tüte: Vom 11. September bis 11. Oktober fand die diesjährige Heimatshoppenkampagne des Vereins für Handel und Gewerbe und des Citymanagements statt. Dieses Jahr wollten die Kandler Geschäfte darauf aufmerksam machen, dass der Einkauf vor Ort Verpackungsmüll spart und damit die Umwelt schont. Denn jede Verpackung, die nicht hergestellt werden muss, spart Ressourcen.

Für jeden Kunden, der im Aktionszeitraum auf die Einkaufstüte verzichtete, warf das teilnehmende Unternehmen meist 20 Cent in eine Spardose. So kamen im Aktionszeitraum 685,72 Euro zusammen. Das Geld wurde nun vom Vorsitzenden des Vereins für Handel und Gewerbe, Guido Pausch, an den Naturschutzverband Südpfalz Ortsgruppe Kandel übergeben, der davon Bäume in Kandel pflanzen wird. Welcher Baum wo genau gepflanzt wird, wird noch bekannt gegeben.

