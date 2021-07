Für den geplanten Neubau eines Pfarrheimes wurde das bisher im südlichen Teil des Kirchplatzes stehende Kreuz abgebaut und bei Herbert Zwißler zwischengelagert. Es soll in nächster Zeit im nördlichen Teil des Kirchplatzes, zur Lange Straße hin, einen neuen Platz finden und neben der Bruder-Konrad-Statue wieder aufgestellt werden. Gleichzeitig wird das Kreuz, soweit nötig, restauriert. Den Auftrag erhielt die Firma: Grabmahle Stephan Hoffmann, Knittelsheim. Die Kosten für den Abbau, die Wiedererrichtung und für die Restaurierung des Kreuzes, liegen bei rund 5000 Euro. Um die Kath. Kirchenstiftung St. Martin zu entlasten, bittet Pfarrer Thomas Buchert in einem Aufruf an die Ottersheimer Bevölkerung, um eine Spende für diese Bau- und Restaurierungsprojekt auf folgendes Konto:

Kath. Kirchenstiftung St. Martin Ottersheim; IBAN: DE42 5486 2500 0003 6002 03, BIC: GENODE61SÜW VR-Bank-Südpfalz.