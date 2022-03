Unter dem Slogan „Brot für die Not – Kinder helfen Kindern“, findet am Sonntag, 27. März, nach dem um 9 Uhr beginnenden Gottesdienst in der Kirche St. Nikolaus, auf dem Kirchenvorplatz, eine Spendenaktion zugunsten der Menschen an der Ahr statt. Die Idee hierzu entstand in der „Sonnengruppe“ der Katholischen Kindertagesstätte St. Joseph, die in diesem Jahr in der Fastenzeit zusammen mit ihren Erzieherinnen das Thema „Vom Samen zum Brot“ bearbeitet. Die „Sonnengruppe“ will den Menschen an der Ahr, die von der Flutkatastrophe getroffen sind, mithelfen, dass sie in ihrer Heimat wieder eine Zukunft haben. Bei der Spendenaktion auf dem Kirchenvorplatz wird neben Brot auch vieles andere mehr zum Verzehr und darüber hinaus angeboten.