Die Gesangsgruppe A Vista des Gesangvereins Einigkeit hat in den eigenen Reihen gesammelt und auch einen Teil der Sängerkasse geplündert, um die Spendenaktion für Axel Wünschel (Neupotz) zu unterstützen, der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist und dringend eine Knochenmarkspende benötigt. Bisher konnte aber weltweit noch kein Spender gefunden werden. 500 Euro sind bei der Sammelaktion zusammengekommen, die der Chor an die DKMS gespendet hat, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Tübingen, deren Haupttätigkeitsfeld die Registrierung von Stammzellspendern ist, mit dem Ziel, weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzelltransplantation eine Heilung zu ermöglichen. Grund für diese Spendenaktion von A Vista war eine enge Verbundenheit mit Wünschels Ehefrau, die beim Chor Chorisma in Neupotz singt, mit dem der Rülzheimer Chor schon gemeinsam gesungen hat.