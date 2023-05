Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein guter Gedanke endete in einer Odyssee bei Bullenhitze für Mutter und Tochter Rinck aus Schaidt. Der bisher heißeste Tag war angesagt worden und in der RHEINPFALZ stand, dass das Sozialkaufhaus der Caritas „Warenkorb“ in Germersheim „noch nie so viele Spenden“ benötige. Allerdings wird doch nicht alles angenommen.

Jüngst wurde im Hause Rinck renoviert. Die Familie konnte ein Zimmer ausräumen und wollte dabei noch etwas Gutes tun. Denn in dem „Warenkorb“-Artikel wurde explizit