Auch in diesem Jahr fand die Ostertradition des „Gärrens“ statt. Dank der Unterstützung engagierter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, auch außerhalb der Messdienergemeinschaft, fanden sich zwei Gruppen, die während der Karfeiertage mit ihren „Gärren“ zum Gebet riefen. Beim diesem Brauch laufen sie durch die Straßen und machen mit Holzratschen Radau. Beim Sammeln am Karsamstag kam dann der beachtliche Betrag von 2100 Euro zusammen, der in diesem Jahr in voller Höhe dem Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen zu Gute kommen sollte. Katja Moulliet und Daniela Philipp überreichten die Spende stellvertretend für alle Akteure und Spender in Dudenhofen.