Für Menschen in der Ukraine werden derzeit Spenden gesammelt. Benötigt werden Kinderwindeln, Größe 4-5-6 und Babynahrung, sagt Jessica Kersten. Dabei würden auch Trockene Haferflocken, Müsli oder Brei gerne genommen. Außerdem sammelt sie derzeit warme Kleidung für Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren, aber auch Verbandsmaterial, zum Beispiel abgelaufene Verbandskästen, und Einwegspritzen. Jede Woche hole ein Fahrer aus der Ukraine die Spenden ab, sagt Jessica Kersten. Dabei nehme er immer zirka 10 bis 20 Kartons mit. Ein Teil der Spenden wird über Aktivisten vor Ort verteilt, zum Beispiel an Zivilisten in Charkiw oder ein Kinderheim in der Westukraine.

Vor dem Wohnhaus der Familie Kersten in der Ludwigstraße 14, Germersheim, steht eine „Schatzkiste“, in der Spenden gesammelt werden. Auf Facebook und Instagram ist Jessica Kersten unter „Helfendes Mami Herz Jessi“ zu finden.