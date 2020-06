Wolfgang Panzram war allen Lustadter Bürgern bestens bekannt, im Dorfleben war er immer präsent und seinen Mitbürgern gegenüber stets freundlich und hilfsbereit. Vor wenigen Tagen ist er im Alter von 62 Jahren in Landau mittellos verstorben und anonym beerdigt.

Panzrams Zwillingsschwester muss nun die entstehenden Bestattungskosten tragen. Da ihre finanzielle Situation sehr angespannt ist und ein denkbarer Zuschuss seitens des Sozialamts aufgrund der Überschreitung der Einkommensgrenzen scheitert, musste sie sich dazu entschließen, die Urne ihres verstorbenen Bruders anonym auf dem Hauptfriedhof in Landau beisetzen zu lassen.

Die Lustadter Bürger und Gemeinderatsmitglieder Anette Kloos, Birgit Vollmer und Michael Ott möchten es Wolfgang Panzram und seiner Familie ermöglichen, dass er eine würdige Grab- und Gedenkstätte bekommt. Um die Urne zurück nach Lustadt zu holen und die Bestattung auf dem Lustadter Friedhof im Oberdorf zu ermöglichen, haben sie darum eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Kloos, Vollmer und Ott bitten die Lustadter Bevölkerung um kleine Geldspenden, die zum einen in den Spendenkassen in der Postagentur/Bücherherz in Lustadt sowie im Lustadter Blumengeschäft Erika Hellmann-Gauweiler eingeworfen oder zum anderen auf das separat eingerichteten Konto „Spende für die Bestattung von Wolfgang Panzram“ bei der Sparkasse Germersheim-Kandel, IBAN DE31 5485 1440 1000 9004 70 überwiesen werden können.