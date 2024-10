Mit einer Spende in Höhe von jeweils 1000 Euro unterstützen Landrat Fritz Brechtel und die Sparkasse Südpfalz die ehrenamtliche Arbeit der Gruppe Anstoß. Diese leistet laut Brechtel seit vielen Jahren eine enorm wichtige Seniorenarbeit. Es sind Angebote für die verschiedenen Interessen und Möglichkeiten der Menschen mit unterschiedlichen, altersbedingten Einschränkungen können. Sie können an Aktivitäten teilnehmen, die sie alleine nicht mehr schaffen oder weil sie in der Gruppe mehr Spaß machen. „So werden nicht zuletzt auch Menschen aus ihrer Einsamkeit geholt“, sagte Brechtel bei der Scheckübergabe in Rülzheim.

Während der Corona-Pandemie hatte „Anstoß“ die Arbeit gezwungenermaßen eingestellt. Diesen Herbst startet die Gruppe mit neuem Programm wieder. Dabei setzen die Verantwortlichen auf Altbewährtes wie zum Beispiel gemeinsame Theater- und Kinobesuche – doch auch neue Projekte sind geplant. „Wir erleben bei unseren Angeboten, dass die Leute aufblühen, die gemeinsame Zeit genießen“, berichtet Vorsitzende Sarah Börckel.

Gemeinsam mit Gleichgesinnten wage man sich einfacher an Neues, sagte Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz. „Das hält im wahrsten Sinne des Wortes jung.“ Die Gruppe Anstoß engagiere sich schon seit 25 Jahren.