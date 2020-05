Über eine Spende von 4.000 Euro freut sich die Schulgemeinschaft der Carl Benz Gesamtschule (IGS). Diese kommt von der Firma Vector Informatik GmbH in Stuttgart und damit werden zehn Laptops angeschafft, die die Schüler vor allem jetzt, während der Corona-Zeit, sehr gut gebrauchen können. Vom Vater zweier Schüler wurde die Schulleitung im Herbst letzten Jahres informiert, dass die Firma ihr System umstellt und deshalb viele neuwertige Rechner an Schulen abgebe. Schulleiter Jörg Engel meldete einen Bedarf an.

„Ich dachte, wir erhalten zehn alte, ausgemusterte Laptops“, so Engel. Überrascht war er dann von der Antwort der Firma. Man wolle das Geld spenden, so dass sich die Schule die Laptops selbst aussuchen und auf die spezifischen Ansprüche der Schüler anpassen könne. Bei Bedarf helfe man auch gerne bei der technischen Einrichtung der Geräte.