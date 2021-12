Das Team der Minfelder Schreberjugend legte bei der Aktion Stadtradeln insgesamt 11.359 Kilometer zurück und erzielte damit die beste Gesamtleistung eines Teams innerhalb der Verbandsgemeinde.

Das sollte sich lohnen. Zum einen natürlich für das Klima, dann aber auch für die Schreberjugend selbst, die für diese besondere Leistung mit einem Preis in Form eines Baumes belohnt wurde. Ausgewählt hatte man einen „rheinischen Winterrambur“, eine auch als Jägerapfel, Teuringer oder Menznauer Jäger bekannte Sorte des Kulturapfels.

Und für diesen Apfelbaum, dessen Früchte eher spät reif werden, suchte die Schreberjugend nun einen geeigneten Standort. Nach Rücksprache mit Ortsbürgermeister Martin Volz fand man diesen am südöstlichen Ortseingang. Hier hatte schon ein Apfelbaum gestanden, der aber nicht mehr gerettet werden konnte. Klimaschutzmanagerin Victoria Singler von der Verbandsgemeindeverwaltung in Kandel überbrachte das Geschenk, für das sich Manuela Weilemann für die Schreberjugend und Ortsbürgermeister Martin Volz für die Ortsgemeinde bedankten. Im nächsten Frühjahr soll auch wieder die Sitzgruppe aufgestellt werden, die vorübergehend hatte abgebaut werden müssen, so Volz.