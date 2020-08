Die Landfrauen Jockgrim erhielten durch ihre erfolgreiche Nähaktion von Gesichtsmasken während der vergangenen Corona-Zeit viele Spenden. Davon gaben sie jetzt einen Teil an örtliche Vereine weiter. So gingen Spenden von jeweils 250 Euro an das Jugendrotkreuz Jockgrim, an die Jugendfeuerwehr Jockgrim sowie an die Bühnenfrösche der Wander- und Theaterfreunde Jockgrim überreicht.