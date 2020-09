Seit dem Lockdown im März 2020 durften im Zehnthaus Jockgrim keine Vernissagen und Veranstaltungen mehr stattfinden. Der Sparkasse Germersheim-Kandel unterstützt mit dem Spendentopf „Gemeinsam hilft!“ gemeinnützige Vereine aus dem Landkreis. Über die Voting-Plattform der Sparkasse konnten Bürger aus dem Landkreis Vereinen, die ihnen am Herzen liegen, ihre Stimme geben. Das Zehnthaus Jockgrim erhielt über 100 Stimmen und somit 250 Euro. Diese finanzielle Unterstützung verwendet der Verein in der aktuellen Situation für den Aufbau und die Pflege einer Online-Präsenz. Insgesamt spendete die Sparkasse im Rahmen dieser Aktion 55.000 Euro an 150 Vereine.

Info



Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege e. V., Zehnthaus Jockgrim, Homepage: www.zehnthaus.net, Kontakt: zehnthaus@gmx.de