Der Verein Aktiv ohne Grenzen hat 3286 Euro für das Jugendzentrum der Stadt Hagenbach gespendet. Der Stadtrat hat die Annahme der Spende in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Der Verein „Aktiv ohne Grenzen - actif sans frontières - e.V.“ ist ein Verein, der im deutsch-französischen Grenzgebiet tätig ist. Er bietet soziale, pädagogische, therapeutische sowie kulturelle Angebote an. Der Verein engagiert sich für grenzüberschreitende Aktivitäten und Begegnungen.