A&T Computer, Am Weidensatz 2, engagiert sich eigenen Angaben zufolge unter anderem für den Verein Kids & Dogs Kenia. Bereits im Frühjahr wurde für eine Schule für Straßenkinder in Kenia 10 gebrauchte Notebooks zur Verfügung gestellt. Jetzt wurde dem Kindergarten im Dorf der Kauf von neuen Tischen im Wert von 2000 Euro zugesagt.