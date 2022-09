Hausnotruf, Pflegeberatung oder alltagsunterstützende Dienste: Das gehört derzeit zum Angebot des DRK Kreisverbands Germersheim. Doch inzwischen gibt es eine hohe Nachfrage auch aus der türkischen Community.

Deshalb hat sich der DRK Kreisverband dazu entschlossen, im ersten Halbjahr 2023 seine Arbeitsbereiche um den Bereich „interkultureller ambulanter Pflegedienst“ zu erweitern um alles aus einer Hand anbieten zu können. Bereits jetzt liegen erste Anfrage von Pflegebedürftigen und Mitarbeiterinnen vor. Gülcan Doganay, die Leitung des Dienstes und zukünftige Pflegedienstleitung, arbeitet aktuell daran, die erforderlichen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Dienstes zu schaffen. Nun wurde dieser Aufbau mit einer Spende unterstützt: Am 1. September hat die Sparkasse Südpfalz an den DRK Kreisverband Germersheim eine Spende in Höhe von 5000 Euro übergeben.