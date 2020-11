Der Schülerhort Iglus in Bellheim darf sich freuen: Auf Wunsch der Kinder gab es neue Spielgeräte (2XXL Magnetspiele) und 6 City Scooter (Tret-Roller) in Höhe von 637 Euro. Gespendet wurden diese durch die Familien Bierweiler und Schirmer. Anlässlich ihrer jährlich stattfindenden Aktion „Offene Gartentür“ wurde der Betrag von 1061,81 Euro gespendet. Davon erhielten der Schülerhort Iglus 637 Euro (in Sachspenden) und der Gnaden- und Begegnungshof „Esel/Pferdehof“ Böchingen 437 Euro.

Ideen für den eigenen Garten

Die Familien haben sich durch ihr Hobby zum Garten und ihrer guten Nachbarschaft gefunden und daraus ist die Idee der „Offenen Gartentür“ entstanden. Dieser Tag bietet Anregungen und neue Ideen für den eigenen Garten und Gedanken- und Ideenaustausch zwischen Nachbarn, Natur- und Gartenfreunden. Beide Gartenbesitzer wollen kommendes Jahr an der Aktion wieder teilnehmen.