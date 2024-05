„Mit 4140 verkauften Eiern konnten wir auch 2024 an den Erfolg der Osterei-Aktion der vergangenen Jahre anknüpfen“, zieht Thorsten Rheude, der die Aktion federführend organisierte, Bilanz. Neu war in diesem Jahr, dass der Verkauf bereits am Palm- und nicht erst am Karsamstag stattfand. Außerdem gab es neben dem traditionellen Stand am Wochenmarkt auch schon samstags in Germersheim einen Stand. „Die Resonanz am Wochenmarkt und samstags in Sondernheim ist nach wie vor ungebrochen. Den Stand samstags in Germersheim werden wir wohl nicht aufrecht erhalten“, so Rheude. Die Organisatoren runden den Erlös auf, so dass der Förderverein Kindernotarztwagen und Terra Mater – die Tierauffangstation in Lustadt – je 500 Euro erhalten.