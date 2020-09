Eine Spende von exakt 440 Euro und 6 Cent übergaben die protestantischen Ortspfarrer Walter Riegel und Andreas Pfautsch an die Mitarbeiter des Pfarrer-Johann-Schiller-Haus in Wörth. Das Geld wurde im Sommer bei einem Picknick-Gottesdienst im Bürgerpark gesammelt. Pfarrer Riegel führte die Kollekte mit einem Apfel-Pflücker durch, um die vorgegebenen Abstände einzuhalten (wir berichteten). Stellvertretend für die Mitarbeiter nahmen Tobias Mayer (Leiter des Hauses) und Corina Raab (Leiterin der sozialen Betreuung) die Spende entgegen. Riegel sagte, dass die Spende eine Wertschätzung für die engagierte Arbeit der Mitarbeiter, vor allem in der Zeit des Corona-Shutdowns, zum Ausdruck bringen soll. Die Spende soll für etwas verwendet werden, dass allen im Haus zu Gute kommt.