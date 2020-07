Auch die Kultur in Wörth hat unter den Corona-Einschränkungen gelitten. So konnten zahlreiche Veranstaltungen des Kulturprogramms nicht stattfinden. Leidtragende sind die Kulturschaffenden, die mit einem enormen Dienstausfall klar kommen müssen. Deshalb war die Freude bei der vergangenen Stadtratssitzung groß, als der Erste Beigeordnete Rolf Hammel verkünden konnte, dass rund 3000 Euro an Kulturschaffende gespendet werden. Das Geld stammt von Bürgern, die beispielsweise ihr Abo weiter bezahlt haben oder auf die Rückgabe bereits gekaufter Tickets verzichtet haben. Hammel wies in diesem Zusammenhang auch auf die „Terrassenkonzerte“ hin, die unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen in den Außenbereichen von Gastronomiebetrieben stattfinden.