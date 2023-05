Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vergessen wir Bitcoins und Dollar. Die härtesten Währungseinheiten im Deutschland dieser Tage sind Mehl, Speiseöl oder eine Tankfüllung. Schon geht die Kunde viral, dass die Shopping-Touren vieler Deutscher in die elsässischen Supermärkte auch dort die Regale leer fegten. Stimmt das?

Irgendwann fängt Nawfel Drissi Habti so an zu lachen, dass sein ganzer Körper bebt. So breit kann keine FFP2-Maske sein, als dass sie seine Heiterkeit verbergen könnte. Dabei