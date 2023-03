Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In kaum einer Branche ist der Wettbewerb so hart wie bei den Speditionen. Der Markt ist ständig in Bewegung, die Wellen schlagen hoch. Ein Südpfälzer Familienunternehmen liegt dennoch seit Jahrzehnten klar auf Erfolgskurs. Wer mit Volker Nuss spricht, erfährt bald warum.

„Wir haben in 15, 16 Jahren rund 18 Millionen Euro investiert“, sagt Volker Nuss. Der 53-Jährige ist geschäftsführender Gesellschafter der Spedition Nuß und gehört