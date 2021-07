Die SPD-Fraktion im Kreistag möchte die gelben Säcke durch eine gelbe Tonne ersetzen. Die Säcke würden bei Wind durch die Straßen geweht und leicht aufreißen, heißt es in ihrem Antrag im Kreistag. Weitere Gründe: Die Ausgabe der Rollen könnte eingespart werden, und die Säcke an sich erzeugten unnötigen Kunststoff-Müll. Die Tonne sollte aus wiederverwertbarem Kunststoff bestehen. Über die gelbe Tonne habe sich der Abfallwirtschaftsausschuss zuletzt im Februar unterhalten, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU). Die Säcke hätten sich im Kreis bewährt, es gebe wenig Beschwerden von Bürgern und laufende Verträge bis 2024. Das Thema soll nun erneut im Ausschuss beraten werden. Städte wie Landau oder Ludwigshafen haben für den Verpackungsmüll bereits auf die gelbe Tonne umgestellt. In den Landauer Ortsteilen und Teilen der Kernstadt sind anderthalb Jahre nach der Einführung rund 7000 Tonnen ausgeliefert. Die gelbe Tonne sei dort „ein voller Erfolg“, zog der Landauer Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) im Mai Bilanz.