Für nicht angemessen erachtet die SPD-Kreistagsfraktion die jüngste Kritik von Landrat Fritz Brechtel (CDU) an der Förderpraxis der SPD-geführten Landesregierung. So verschweige Brechtel in seiner Kritik, wonach die Kommunen im Kreis Germersheim kein Geld erhielten, dass besagte Fördermittel „ausdrücklich für strukturschwache Kommunen vorgesehen“ sind. „Eine Kategorie, in die der Landkreis Germersheim nicht fällt“ schreibt die SPD-Fraktion in der von ihren Vorsitzenden Reinhard Scherrer und Ziya Yüksel unterzeichneten Stellungnahme.

„Diese Kritik erscheint daher wenig fundiert und wirft die Frage auf, ob der Landrat seine eigene Rolle in der Finanzpolitik des Landkreises vernachlässigt. Denn es gäbe viele Möglichkeiten, im Landkreis selbst zu sparen oder die Gemeinden finanziell besser zu unterstützen“, schreibt die SPD-Kreistagsfraktion und übt nun ihrerseits Kritik am Landrat. Als ein Beispiel „für unnötige Ausgaben“ wird die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten des Landkreises genannt. In den nächsten fünf Jahren beliefen sich die Mehrkosten auf rund 115.000 Euro. „Geld, das ausschließlich einzelnen Mitgliedern von FDP und Freien Wählern zugute kommt“, schreibt die SPD-Kreistagsfraktion. Zudem sei von Landrat Brechtel und der CDU eine von der SPD im Kreistag beantragte Senkung der Kreisumlage zur finanziellen Entlastung der Kommunen – „auch der Gemeinde Freisbach“, deren Bürgermeister und Rat 2023 aus Protest gegen die Finanzpolitik der Landesregierung geschlossen zurückgetreten waren – stets abgelehnt worden. Darüber hinaus warteten die Kommunen seit Jahren auf eine bessere Finanzierung für den Bau und die Sanierung von Kindergärten. „Der Landkreis hat bis heute keine eigene Förderrichtlinie verabschiedet und zweimal den entsprechenden Tagesordnungspunkt kurzfristig von der Tagesordnung abgesetzt“, so die SPD-Kreistagsfraktion. Vor diesem Hintergrund fordert sie den Landrat auf, „die Diskussionen zu versachlichen und sich den tatsächlichen finanziellen Herausforderungen des Landkreises zu stellen“.