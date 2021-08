„Ehe Martin Brandl (CDU) im Landtag ans Mikrofon ging und zu Recht die Schulpolitik in RLP kritisiert hat, haben sich schon Lehrer, verschiedene Schulträger und auch Ich an die Landesregierung gewandt, leider ohne Erfolg“, schreibt Willi Hellmann, SPD Fraktionssprecher Rheinzabern, in einer Stellungnahme zum Leserbrief von Emil Weschler „Was ist denn los mit den Genossen“ vom 12. August.

Die Probleme seien schon länger bekannt und auch gegenüber dem Bildungsministerium dargelegt, so Hellmann. Der offene Brief der SPD-Kommunalpolitiker aus der Südpfalz sei mittlerweile der sechste Versuch, eine Verbesserung zu erreichen, so Hellmann. Es gebe Briefe vom Schulträger, Elternbeirat, Ortsgemeinderat Rheinzabern und es werde mit Sicherheit weitere geben.

Man hätte die Zeit sicherlich besser nutzen können, um für Abhilfe zu sorgen. Sowohl beim Personal, als auch bei der Infrastruktur, schreibt Hellmann weiter. „Aber als ehemaliger Mitarbeiter in gehobener Stellung in Wörth wissen Sie auch sehr gut, dass Personalmaßnahmen starken Einfluss auf das Budget haben und im Landeshaushalt, sowie an der Stelle auch beamtenrechtliche Fragestellungen geklärt und verankert sein müssen. Dies ist übrigens auch bei CDU dominierten Landesregierungen der Fall.“

Hellmann: „Wir kommen auch nicht aus der Deckung, wie sie so plakativ schreiben. Wir waren schon immer da und wenn es denn sein muss, wie in diesem Fall, nehmen wir uns das Recht auch unangenehme Dinge öffentlich anzusprechen.“