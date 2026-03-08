Die Umfrage zur Bäderlandschaft läuft bis 20. März. Die Beteiligung übertrifft bereits die Erwartungen.

Von einer großen Resonanz und einer klaren Tendenz spricht der SPD-Stadtverband Wörth bei der von ihm initiierten Bürgerumfrage zur Bäderlandschaft. Start war am 26. Februar, bis zum Freitag haben sich bereits knapp 1500 Bürgerinnen und Bürger an der Umfrage beteiligt, wie Mario Daum, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. Die Teilnehmer kommen laut Daum nicht nur aus dem Stadtgebiet, sondern auch in großer Zahl aus dem gesamten Landkreis Germersheim und darüber hinaus. „Die Resonanz übertrifft deutlich unsere Erwartungen und zeigt einerseits, wie wichtig den Menschen das Thema Bäderlandschaft ist und andererseits, dass sie in diesen Prozess eingebunden werden wollen“, so Daum.

Die Umfrage läuft noch bis zum 20. März. Danach sollen die Ergebnisse „transparent aufbereitet“ werden. Daum: „Zunächst ist geplant, die Fraktionen zu unterrichten und mit ihnen die Ergebnisse zu besprechen. Danach folgt die Information der Öffentlichkeit.“ Am Mittwoch, 8. April, 19 Uhr, lädt die SPD alle Interessierten zur Vorstellung der Umfrageergebnisse in den Bayerischen Hof ein.