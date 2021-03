„Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tod unseres Ehrenvorsitzenden Ludwig Baureis erfahren. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie“, teilt Herbert Hauck, im Namen der Schaidter SPD mit. Ludwig Baureis wäre in diesem Jahr 80 geworden und hätte zugleich sein 50-jähriges Jubiläum in der SPD feiern dürfen. Baureis war 1971 eines der Gründungsmitglieder des SPD-Ortsvereins in Schaidt und in den ersten 30 Jahren Vorsitzender der SPD in Schaidt. Von 1994 bis 2009 war Baureis auch stellvertretender Ortsvorsteher. Viele Jahre übte er zudem das Mandat als Ortsbeirat, Stadtrat und in verschiedenen Ausschüssen aus. Die SPD trauert um ihren Ehrenvorsitzenden und gedenkt einem sozialdemokratischen Urgestein in der Südpfalz, der sich in einem konservativ geprägten Umfeld über Jahrzehnte für die Sozialdemokratie verdient gemacht hat. Er starb am 11. März 2021.