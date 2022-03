Die SPD hatte in der jüngsten Ratssitzung nur vier der ihr zustehenden fünf Ratssitze besetzt. Nachdem Stefan Meißner nach 2,5 Jahren auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, war sein Platz im Gemeinderat frei. Und die Suche nach einem Nachrücker begann.

Ortsbürgermeister Martin Volz bedauerte das Ausscheiden von Meißner, der immer gute Ideen und Einwürfe gehabt habe. Bis zur Sitzung hatten alle Nachrücker aus der Wahlliste – die von der Verwaltung nach und nach angefragt wurden - abgesagt. Am Donnerstag konnte der Leiter der Verbandsgemeindeverwaltung, Jens Forstner, aber vermelden, eine schriftliche Zusage erhalten zu haben. Den Namen durfte er noch nicht nennen. Da die Liste ja nicht endlos sei, habe man sich von Seiten der Verwaltung schon darauf vorbereitet, die Zahl der Ratsmitglieder um einen zu senken. In der Folge hätten wahrscheinlich auch wegen der geänderten Kräfteverhältnisse die Ausschüsse neu besetzt werden müssen, so Forstner.