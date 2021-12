Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen waren verheerende Ereignisse im Juli 2021. Danach haben sich viele Menschen aufgemacht und bei den Aufräumarbeiten und beim Wiederaufbau geholfen. In Wörth hat sich mit den „Wörthern Flutengel“ auch ein Verein gegründet, dessen Mitglieder immer wieder vor Ort sind, Spenden und Material sammeln und kräftig mit anpacken.

Jetzt hat der Verein beschlossen, älteren Kindern und Jugendlichen zu Weihnachten eine kleine Aufmerksamkeit zu schenken. Die SPD Wörth will hierzu einen kleinen Beitrag leisten. So wurde der Erlös aus dem SPD-Pfalztreffen im September im Wörther Bürgerpark, 350 Euro, an die Wörther Flutengel übergeben.