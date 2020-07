Der SPD-Ortsverein hat Katrin Rehak-Nitsche erneut als Kandidatin für die Landtagswahl im März 2021 nominiert. Rehak-Nitsche war 2018 für Barbara Schleicher-Rothmund in den Landtag nachgerückt. „Sie vertritt mit Herz und Verstand die Belange der Bürgerinnen und Bürger“, betont Metin Istanbullu, Vorsitzender der SPD in Wörth, in einer Pressemitteilung. Zukunftssichere Arbeitsplätze im Kreis Germersheim zu erhalten und neu zu schaffen sei ebenso ihr Ziel wie bezahlbaren Wohnraum und hochwertige Bildungsangebote für die Kleinsten, sagte Katrin Rehak-Nitsche in der Sitzung. Als junge Mutter sei sie nahe dran an den Bedürfnissen der Familien. Ziel der Landtagsabgeordneten sei, um über das Direktmandat in den Landtag einzuziehen. Zunächst müssen sie die SPD-Kreisdelegierten dafür als Kandidatin im Wahlkreis bestätigen.