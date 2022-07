Der SPD-Ortsverein Winden wurde 1972, vor 50 Jahren gegründet. Das Jubiläum wird am Sonntag, 17. Juli, um 10.30 Uhr im Bürgerhaus gefeiert. Der Ortsverein wird einen Rückblick auf die Geschichte werfen, außerdem werden Mitglieder geehrt. Das Saxophon-Ensemble der Musikschule Kandel wird die Feier begleiten. Unter anderem werden Ministerpräsident a. D. Kurt Beck und der Minister für Arbeit, Soziales und Digitalisierung Alexander Schweitzer zur Feier erwartet. Aus organisatorischen Gründen ist eine Teilnahme nur mit Voranmeldung möglich. Um elektronische oder telefonische Rückmeldung bis Donnerstag, 7. Juli, per E-Mail an stelznerj@web.de oder Telefon 0172 6285127 wird gebeten.