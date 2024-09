Zehn Mitglieder hat der SPD-Ortsverein bei seiner Versammlung geehrt. Zudem wurde das enttäuschende Abschneiden bei den Kommunalwahlen analysiert.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Thomas Kretzschmar und Peter Poreba, für 25 Jahre Ulrike Werling und Günther Bähr, für 40 Jahre Christiane Ell und Wolfgang Schneck, für 50 Jahre Marga und Stefan König und für 60 Jahre Otto Kolbenschlag und Alois Schmuck geehrt. Die Ehrungen mit Urkunde, Nadel und Gutschein nahm der Unterbezirks- und Stadtverbandsvorsitzende Mario Daum zusammen mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Roland Heilmann und seiner Stellvertreterin Raina Saalmann vor. Bei den aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Mitgliedern wird die Ehrung zuhause vorgenommen.

Als Delegierte wurden Lukas Neubauer, Christiane Ell, Ulrike Werling, Raina Saalmann, Günther Bähr und Katrin Rehak-Nitsche gewählt.

Enttäuschende Wahlergebnisse

Zur Analyse der Kommunalwahlen wollte sich Ortsvereinsvorsitzender Roland Heilmann aus den verschiedensten Gründen nicht äußern. Deshalb übernahm diesen Part Mario Daum. „Das für uns katastrophale Ergebnis im Stadtverband von nur knapp 27 Prozent hat unterschiedliche Gründe. Nur den bundespolitischen Trend anzuführen, wäre zu kurz gegriffen“, meinte Daum. Er zählte dann mehrere ehemalige Mandatsträger auf, die immer eine hohe Anzahl an Stimmen gebracht hatten und nicht mehr kandidierten. Dazu käme die verlorene Bürgermeisterwahl und – kritisch gesehen – die Differenzen in Wörth. „Die sozialen Medien haben uns das Leben auch schwer gemacht. In Maximiliansau sind wir sehr unzufrieden, Schaidt bekam keine gemeinsame Liste mehr zustande, so dass sechs Parteien zur Wahl standen“, waren weitere Argumente für das schlechte Abschneiden.

Eingehend diskutiert wurden die anstehenden aktuellen Themen mit der Verlegung der Sportanlagen an das Schauffele-Gelände und dem Ganzjahresbad, die endlich mit den vorliegenden Plänen in Angriff genommen werden sollen. Dazu werden auch Anfragen im Stadtrat gestellt.