Die SPD-Versammlung für den Wahlkreis 52 hat Katrin Rehak-Nitsche (Wörth) als Kandidatin für die Landtagswahl im März 2021 nominiert. B-Kandidat wurde Ziya Yüksel (Kuhardt). Die promovierte Geo-Wissenschaftlerin Rehak-Nitsche war am 1. Mai 2018 für die damalige Landtagsabgeordnete Barbara Schleicher-Rothmund (Rheinzabern) in die SPD-Landtagsfraktion nachgerückt. Parallel arbeitet Rehak-Nitsche in Teilzeit weiter als Bereichsleiterin Wissenschaft bei der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart. Sie ist seit 2016 im Vorstand des SPD-Kreisverbands Germersheim.