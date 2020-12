Helmut Wesper soll Nachfolger von Roland Heilmann als Ortsvorsteher werden. Dieser hatte zum 1. April 2021 nach 16 Jahren im Amt seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Donnerstag wählte der SPD-Ortsverein Wörth bei seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig Helmut Wesper als Kandidaten für die am 14.März zusammen mit der Landtagswahl stattfindende Wahl.

Der 59-jährige gelernte Bohrwerkdreher und studierte Maschinenbauer stammt aus Dortmund und kam 1985 nach Wörth zu Daimler. Hier war er unter anderem im Engineering-Bereich in der Betriebsmittelplanung, Vor- und Kostenplanung, Benchmarkcenter und Produktionsplanung tätig.

Bekannt ist der Vater von drei Kindern als langjähriger Leiter der Handballabteilung des TV 03 Wörth. In der Kommunalpolitik ist er seit einigen Jahren aktiv als Mitglied in verschiedenen Ausschüssen und bei der Ehrenamtsinitiative „Demokratie leben“.

In seiner Vorstellungsrede betonte Wesper, er wolle sich für einen aktiven Ortsbeirat einbringen, der selbst Ideen entwickle und damit positive Impulse für die Zukunft des Ortsbezirks setze. „Für mich sind die Themen Verkehrsbelastung, Förderung des Fahrradverkehrs, Ortsentwicklung im Altort und auf dem Dorschberg, die Entwicklung von Sportanlagen am Schauffele-See und das soziale Miteinander, das „Wir“ in unserem Ortsbezirk wichtig“, sagte Helmut Wesper.