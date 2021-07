Über Zugeständnisse des Kreises bei der Nutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes in Bellheim freut sich die SPD-Fraktion im Gemeinderat. Doch das Angebot sei unzureichend.

„Wir freuen uns, dass der Landkreis grundsätzlich bereit ist, der Grundschule Bellheim Räume in der ehemaligen Hauptschule für ein verbessertes Ganztagsschulangebot zur Verfügung zu stellen“, schreibt die SPD-Fraktion im Bellheimer Gemeinderat in einer Stellungnahme zum RHEINPFALZ-Bericht über die jüngste Ratssitzung. Für sie ist das Angebot „aber völlig unzureichend“ und sie fordert „deutliche Nachbesserungen“.

Der Landkreis habe am 18. Mai der Gemeinde in einem Schreiben angeboten, dass Bellheim drei Räume für abendliche Angebote, zum Beispiel der Volkshochschule, zwei Räume für Ganztagsschulangebote und die große Mensa bis 12.30 Uhr benutzen darf. Dieses Angebot ist in den Augen der Genossen „aber schon ein bisschen lächerlich, wenn man bedenkt, dass der Landkreis fast den gesamten westlichen Gebäudeteil der ehemaligen Hauptschule inzwischen ’schulfremd’ für andere Zuständigkeiten nutzt“.

Kreiseinrichtungen in Schulhaus

So habe der Landkreis im Erdgeschoss die Schulbuchausleihe und die Kreisbildstelle eingerichtet. Die seien kreisweit tätig, sind aber nach Ansicht der SPD-Fraktion „nach Schulbaurichtlinien sicherlich nicht für eine Realschule vorgesehen“. Im ersten und zweiten Obergeschoss habe der Landkreis zudem zwölf Büroräume und „zwei extrem große Besprechungsräume für sein Gesundheitsamt errichtet“. Die SPD-Fraktion erkenne zwar die Notwendigkeit für mehr Personal und gute Arbeitsbedingungen in der Corona-Pandemie an, aber es könne „nicht sein, dass den Preis dafür unserer Schüler*innen tragen“, schreiben die Bellheimer Genossen.

„Missverhältnis im Raumangebot“

„Das Missverhältnis in der räumlichen Versorgung zwischen den Schulen“ wird nach Meinung der Sozialdemokraten besonders deutlich, „wenn man sich die Essensversorgungssituationen genauer ansieht.“ So speisten aktuell gerade einmal 25 Realschüler in der fast 200 Quadratmeter großen, gut gekühlten Mensa der ehemaligen Hauptschule. In der Grundschule hingegen erhielten aktuell 127 Kinder ein Mittagsessen, und zwar „in vier Schichten in einem fast 70 Quadratmeter engen, lauten und aufgehitzten Raum“.

„Wir verstehen trotz mehrmaligem Nachdenken nicht, was sich jemand gedacht hat, wenn die Benutzung der Mensa bis 12.30 Uhr angeboten wird“, so Ratsmitglied Rainer Strunk (SPD). Und so wird an den Landkreis appelliert, „der Ortsgemeinde Bellheim einen substanziellen Teil der ehemaligen Hauptschule, die dem Landkreis damals für null Euros für schulische Zwecke zur Verfügung gestellt wurde, nun für die Ganztagschulbedürfnisse der Grundschule zur Verfügung zu stellen“.