Mit den beiden Co-Vorsitzenden, Leah Zoller und Karl-Heinz Benz, an der Spitze, ziehen die Sozialdemokraten in der Verbandsgemeinde Hagenbach in den Wahlkampf. Leah Zoller zeigt sich erfreut, dass man eine Reihe neuer Gesichter für vordere Positionen auf der Liste gewinnen konnte.

Kandidaten

Karl-Heinz Benz, Scheibenhardt (Scheib.), Leah Zoller, Hagenbach (Hag.), Thomas Worst, Berg (B.), Arnika Eck, Neuburg (Neub.), Peter Dieterich, Hag., Marion Förster, Scheib., Norbert Pfirmann, Neub., Eva Reiss-Boudgoust, B., Alex Cunow, Hag., Thorsten Pfirmann, Neub., Beate Brückner, Neub., Bernard Ganter, B., Petra Linsenmeier, Hag., Malte Neuper, Neub., Florian Lindner, Scheib., Nicole Reisert, Neub., Martin Gröschel, Hag., Wilfried Schulz, B., Volker Schlegel, Neub., Dris Gogel, B., Christoph Herzog, Scheib., Udo Häfele, Hag., Veronique Schwarzt-Markl, B., Martina Sørensen, Neub.

, Emil Zimmermann, B., Erich Ulm, Hag., Ulrich Jungfer, Neub., Robert Ruppenthal, Neub., Bernhard Krauthausen, B. (Ersatz), Christian Sørensen, Neub., Günther Kaiser, Hag., Maria da Graça Benz, Scheib., Klaus Nuss, Neub.