Das Motto der diesjährigen Besucherfahrt am 1. März lautet: „Politik begreifbarer und erlebbarer machen.“ Markus Kropfreiter lädt Interessierte zur Teilnahme an einer Plenarsitzung in den Mainzer Landtag ein, verbunden mit der Chance, vor Ort mitzuerleben, wie über Gesetze oder sonstige Entscheidungen und Beschlüsse debattiert und entschieden wird. Ein weiterer Programmpunkt ist die Landtagsbesichtigung sowie ein Abgeordnetengespräch. Als Mitglied des Landtags und Ehrenamtspolitischer Sprecher freut sich Kropfreiter auf diesen gemeinsamen Austausch. Abfahrt mit dem Bus wird um 10 Uhr am Bahnhof in Lingenfeld sein. Das Programm ist für alle Beteiligten kostenfrei, beinhaltet die Fahrt nach Mainz sowie ein Mittagessen. Nach dem offiziellen Teil steht der Nachmittag zur freien Verfügung.

Anmeldung bis 20. Februar unter der Mailadresse nicole.petry@markus-kropfreiter.de unter Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Info-Hotline: 0176 97705028.