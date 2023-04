Weil Verkehrsteilnehmer der Polizei am Sonntagmorgen, 2. April, gegen 6 Uhr einen männlichen Fußgänger auf der B 10 in Richtung Karlsruhe meldeten, machte sich aufgrund der Dunkelheit sofort eine Streife auf den Weg zu dem stark befahrenen Streckenabschnitt. Der Fußgänger wurde unbeschadet entdeckt. Bei der Personenkontrolle abseits der Bundesstraße wurde festgestellt, dass der 22-Jährige Marihuana mitführte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Betäubungsmittel sichergestellt. Der junge Mann sagte, dass er Probleme hat und den Sinn seines Lebens bezweifelt. Er wurde aufgrund seiner Aussagen in Gewahrsam genommen und in einem Krankenhaus vorgestellt, informierte die Polizei.