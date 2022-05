Bei einem Spaziergang am Sondernheimer Baggersee entdeckte eine Frau am Sonntagmorgen eine verletzte Gans. Sie verständigte die Polizei, die daraufhin die Mitarbeiter der Lustadter Tierauffangstation Terra mater um Hilfe baten. Ein Flügel der Gans war verletzt, so die Polizei auf Anfrage. Wie die Verletzung zustande kam, ob durch ein anders Tier oder einen Unfall, sei unklar. Die mobile Tierrettung von Terra mater ist rund um die Uhr ansprechbar, wenn Haus-, Nutz- oder Wildtiere in Not sind.