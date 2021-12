Waren es jetzt 150 sogenannte Montagsspaziergänger in Germersheim oder nur 60? Diese Frage kommt auf, wenn man die offizielle Polizeimeldung und den Bericht der Lokalredaktion liest. Die Polizei spricht inzwischen von 150 Personen, Lokalredaktion Germersheim und die Kreisverwaltung gehen weiter von 60 aus. Die Polizei, die die Zahlen der Redaktion am Abend während des Einsatzes bestätigte, revidierte diese bei ihrer Besprechung am späteren Abend, weil verschiedene Polizeieinheiten zu anderen Zahlen gekommen sind: 75 Personen in der Stadt und 75 am Lamotte Park. Zu Beginn der Spaziergänge waren es auf jeden Fall nur rund 60 Menschen, bestehend aus Einzelpersonen und Familien mit Kindern, die in kleineren Gruppen aber zusammenhängend vom Luitpoldplatz losliefen. Danach zerstreuten sie sich und möglicherweise stießen weitere Spaziergänger hinzu, andere gingen vielleicht vorzeitig heim. Das zu überprüfen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Sicher ist jedoch, dass 17 Personalien aufgenommen worden waren. Ob es Ordnungswidrigkeitenanzeigen gibt, steht noch nicht fest.