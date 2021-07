Der Kampfmittelräumdienst entfernte am Mittwochabend eine Handgranate, die zuvor ein Spaziergänger auf einem Feldweg entdeckt hatte. Das schreibt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rülzheim. Der Spaziergänger informierte per Notruf die Leitstelle in Landau. Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr waren danach im Einsatz. Die Handgranate lag mitten auf dem Feldweg, so die Feuerwehr in ihrem Bericht. Wehrleute aus Hördt und Rülzheim sperrten den Gefahrenbereich ab und leuchteten den Bereitstellungsplatz aus. Der Kampfmittelräumdienst identifizierte den Gegenstand nach Ankunft als echte Handgranate und barg diese ohne Komplikationen. Im Einsatz waren 20 Wehrleute mit 4 Fahrzeugen und in der Feuerwehreinsatzzentrale.