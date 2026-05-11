Die Stadt plant ein Viertel zwischen Luitpoldplatz und Queich. Wo es bislang nur Ämter gibt, sollen auch Wohnungen entstehen. Ein neuer Durchgang kommt.

Die Stadt ändert den Bebauungsplan für das Areal zwischen Luitpoldplatz und Queich. Statt eines reinen Behördenquartiers soll ein gemischt genutztes Viertel entstehen. Ziel ist es, den Bereich entlang von Luitpoldplatz und Hauptstraße städtebaulich aufzuwerten, die Raumkante zu erhalten und den Straßenraum zur Queich zu öffnen.

Kern der Planung ist ein neues, mischgenutztes Gebäude: Es soll der Sparkasse als Sitz dienen und zusätzlich Wohnraum bieten. Entlang der Hauptstraße ersetzt perspektivisch eine zur Queich hin leicht geöffnete Baukante die bisher streng straßenbegleitende Bebauung. Damit will die Stadt mehr Durchlässigkeit schaffen. Besonders wichtig ist ein neuer Durchgang am Luitpoldplatz. Er soll die Achse vom Weißenburger Tor über Paradeplatz und Luitpoldplatz bis zur Queich verlängern.

Droht Abriss von Haus Kahn?

Bei der Sitzung des Stadtrates gab es Rückfragen wegen des Hauses Kahn (Hauptstraße 8). Mehrere Germersheimer Bürger sehen dieses Gebäude eines ehemaligen jüdischen Kaufmanns als erhaltenswert an. Sie befürchten, dass durch den Bebauungsplan und die leicht geöffnete Baukante zur Durchbrechung der straßenbegleitenden Bebauung dem Abriss nichts entgegensteht. Baudezernent Sascha Hofmann verdeutlichte, dass ein potenzieller Investor sowohl das ganze Haus als auch nur die Fassade erhalten könnte, wenn er das wollte. Käme er zum Schluss, das Gebäude abreißen zu wollen, dann müsste er einen Neubau jedoch auf die dann neue Baulinie setzen, die von der Straßenfront zurückversetzt sei. Bei dem Bebauungsplan gehe es um eine prinzipielle Neuplanung des Quartiers. Das Haus befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Germersheim, verdeutlicht Bürgermeister Marcus Schaile.

Plan wird öffentlich gemacht

Die neue Zielsetzung der Stadtplanung weicht in Teilen von der bisherigen Rahmenplanung im Stadtumbaugebiet ab. Diese Entwicklung war bei Aufstellung der Satzung 2018 nicht absehbar, da man von einem ganzen Behördenquartier ausging. Als Art der baulichen Nutzung ist nun ein urbanes Gebiet vorgesehen. Die Erdgeschosszone soll von Wohnungen freigehalten werden. Das denkmalgeschützte Gebäude der Kreisverwaltung bleibt als Solitär bestehen. Das artenschutzrechtliche Fachgutachten aus dem Jahr 2018 dient weiterhin als Grundlage. Aufgrund gestiegener gesetzlicher Anforderungen und eines Restrisikos hinsichtlich möglicherweise relevanter Arten wird es während des Verfahrens aktualisiert. Bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung wird der neue Bebauungsplan nun öffentlich ausgelegt und kann in der Stadtverwaltung eingesehen werden.