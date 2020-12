40 Mitarbeiter der Sparkasse Germersheim-Kandel werden zukünftig in der S-Servicepartner Rheinland-Pfalz GmbH tätig sein. Sie wechseln mit der gleichen Bezahlung und gleichen Ansprüchen auf Sozialleistungen in die GmbH. Sitz dieser GmbH ist Landau, wo bereits 85 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Wie auch andere Sparkassen in Rheinland-Pfalz werde die Sparkasse Germersheim-Kandel Tätigkeiten von der S-Servicepartner GmbH bearbeiten lassen. Am 1. Januar fusioniert die Sparkasse Germersheim-Kandel mit der Sparkasse Südliche Weinstraße zur Sparkasse Südpfalz mit Sitz in Landau. Auch das neue Haus werde in Zukunft auf Fachwissen und Produkte des Servicepartners bauen. „Gemeinsam werden wir auf unserem Weg in die digitale Zukunft am Markt gerüstet sein“, wird Siegmar Müller, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Germersheim-Kandel, in einer Pressemitteilung zitiert.

Coronabedingt sei auf virtuellem Weg von der Tarifkommission, in der der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV), die Gewerkschaft Verdi, die Mitarbeiter- und Arbeitgebervertreter der Sparkasse Germersheim-Kandel und die S-Servicepartner Rheinland-Pfalz GmbH vertreten sind, ein Überleitungstarifvertrag abgeschlossen worden, heißt es in der Mitteilung. Ziel sei gewesen, die betroffenen Beschäftigten den in der Sparkasse verbleibenden Mitarbeitern gegenüber gleichzustellen.

Servicepartner GmbH bundesweit aktiv

„Mit der Entscheidung für die Bündelung der Marktfolgetätigkeiten werden bestehende Arbeitsplätze dauerhaft im Landkreis Germersheim erhalten und neue geschaffen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Marktfolgetätigkeiten sind Geschäftsbereiche, die nicht unmittelbar mit Kundenkontakt zu tun haben. Die S-Servicepartner Rheinland-Pfalz GmbH beschäftigt in Landau aktuell 85 Mitarbeiter. Die Sparkasse Südliche Weinstraße arbeite seit acht Jahren mit der Servicepartner GmbH als strategischer Partnerin zusammen.

Verdi: Schutz vor Kündigungen erreicht

„Uns war wichtig, dass bei dieser Überleitung zur S-Servicepartner GmbH die tariflichen Standards erhalten bleiben und die Beschäftigten einen umfassenden Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen erhalten haben“, so Gewerkschaftssekretärin Simone Gelfert von Verdi.

Die S-Servicepartner-Gruppe gestalte bundesweit die Marktfolge der Zukunft für Sparkassen. Sie setze dabei auf das Fachwissen ihrer Mitarbeiter sowie automatisierte Standardprozesse. „Wir freuen uns sehr, dass wir am Standort Landau neue Experten dazu gewinnen“, sagte Stefan Haemmerling, Sprecher der Geschäftsführung im S-Servicepartner Deutschland.