Die Sparkasse Germersheim-Kandel wird ab Montag, 25. Mai, sechs weitere ihrer aufgrund der Corona-Krise vorsorglich geschlossenen Geschäftsstellen wieder für den Kundenverkehr öffnen. Es handelt sich um die Geschäftsstellen Berg, Leimersheim, Lustadt, Neuburg, Schaidt und Zeiskam. Zu den üblichen Öffnungszeiten werden der gewohnte Kundenservice sowie persönliche Beratungen nach Terminvereinbarung angeboten. Damit sind ab Montag insgesamt 17 Geschäftsstellen der Sparkasse Germersheim-Kandel wieder geöffnet.

Die Teilzeit-Geschäftsstellen in Freckenfeld, Hatzenbühl, Hördt, Kuhardt, Minfeld, Neupotz, Schwegenheim, Steinweiler und Wörth-Ottstraße, die zum 1. Juli 2020 offiziell schließen, werden für die wenigen noch verbleibenden Tage nicht mehr öffnen. „Da die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter im Vordergrund steht, wäre ein Filialbetrieb derzeit nur mit sehr umfangreichen Schutz- und Hygienemaßnahmen durchführbar“, teilte die Sparkasse mit. Die Selbstbedienungsgeschäftsstelle in Weingarten bleibt bis zum 30. Juni 2020 geöffnet. Bis zur Umnutzung der Gebäude können die Selbstbedienungsbereiche an den Standorten Hatzenbühl, Schwegenheim und Wörth-Ottstraße auch nach dem 30. Juni 2020 noch für voraussichtlich sechs Monate genutzt werden.