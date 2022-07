Das Ende der negativen Zinsen sei eine gute Nachricht für Sparer, so die Sparkasse Südpfalz in einer Mitteilung.

„Wir haben stets betont, dass die erhobenen Verwahrentgelte unmittelbar an die Entwicklung der Leitzinsen gekoppelt sind. Folglich können auch wir unsere Kundinnen und Kunden endlich wieder von Verwahrentgelten befreien“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz Bernd Jung nach der Verkündung der EZB-Entscheidung.

Seitdem die europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik die Marktzinsen in den negativen Bereich gedrückt hatte, sei es für Banken und Sparkassen fast unmöglich gewesen, für klassische Einlagen Zinsen zu zahlen, so Jung. „Vielmehr waren wir sogar gezwungen, die Kosten für das Geld auf Giro- und Tagesgeldkonten in der Form von Verwahrentgelten weiter zu berechnen“, schreibt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz: „Wir sind froh, dass wir unseren Sparerinnen und Sparern mit dem 27. Juli die Verwahrentgelte erlassen können.“