Dank dem „Spendentopf für Kinderträume 2020“ der Sparkasse Germersheim-Kandel erhält die katholischen Kita St. Josef 950 Euro für einen neuen Turnkasten. Mit ihrer Spenden-Aktion unterstützt die Sparkasse individuelle Wünsche zahlreicher Kindergärten, Kindertagesstätten und Horte und ermöglicht so Anschaffungen oder Projekte, für die im „regulären Etat“ der Einrichtungen kein Geld zur Verfügung steht. Am Mittwoch übergab ein Vertreter der Sparkasse die Spende in Höhe von 950 Euro an die Kita.