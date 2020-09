Insgesamt 3134 Menschen legten im Landkreis Germersheim 2019 das Sportabzeichen ab. Davon wurden 3107 Sportabzeichen von der Sparkasse Germersheim-Kandel „bezuschusst“. Zum 11. Mal unterstützte die Sparkasse den Wettbewerb. Die Kriterien erfüllten Schulen und Vereine, in denen mindestens zehn Sportabzeichen abgelegt wurden. Pro Sportabzeichen gab es fünf Euro. Die sportlichen Leistungen der 14 Vereine, 12 Schulen und in der Sonderklasse der Südpfalzwerkstatt Wörth wurden wegen der Corona-Pandemie in kleinem Kreis bei der Spendenübergabe an den Sportbund Pfalz gewürdigt. Der Sportbund verteilt das Geld. Gemeinsam mit Landrat Fritz Brechtel überreichte Vorstandsvorsitzender Siegmar Müller den Gesamtspendenbetrag in Höhe von 15.535 Euro an die Präsidentin des Sportbundes Pfalz, Elke Rottmüller. Bei den Schulen siegte das Europa-Gymnasium Wörth mit 914 Sportabzeichen und erhielt dafür 4570 Euro. Den zweiten Rang belegte die IGS Wörth mit 315 Sportabzeichen vor dem Goethe-Gymnasium Germersheim (241 Schüler). Die 91 Sportler aus der Südpfalzwerkstatt wurden mit 455 Euro für ihre Leistungen belohnt. Die drei erfolgreichsten Vereine waren erneut der TSV Kandel 1886 mit 190 Sportabzeichen, der TV 1883 Schwegenheim mit 187 Sportabzeichen und der TV 1890 Rheinzabern mit 142 Sportabzeichen. „Sport fördert Teamgeist, Toleranz und fairen Wettbewerb. Deshalb engagieren wir uns und übergeben bereits zum 11. Mal Fördermittel für abgelegte Sportabzeichen im Landkreis. Wir haben in dieser Zeit insgesamt rund 158.000 Euro an Schulen und Vereine ausgeschüttet“, informierte Vorstandsvorsitzender Müller in seiner Begrüßung. Die Sparkasse hat auch für 2020 wieder die Förderung des Breitensports im Landkreis Germersheim zugesagt. Unter www.sportabzeichen-wettbewerb.de können sich alle Interessierten informieren.