Bundesweit fördern die Sparkassen den Wettbewerb „Jugend musiziert“ zur Findung und Förderung musikalischer Talente. Um begabte Jugendliche auch in der Region zu unterstützen, übergab die Sparkasse Südpfalz eine Spende in Höhe von 1000 Euro an die Leiterin des Regionalwettbewerbs Südpfalz Susanne Roth-Schmidt. Julien Frey, Regionalmarktleiter der Sparkasse Südpfalz in Germersheim, sagte, dass die Sparkasse „Vereine, Kunst und Kultur in der Region jedes Jahr mit mehr als einer Million Euro“ unterstützt. Seit 2003 findet der Jugendwettbewerb in Germersheim statt. Seither haben bereits mehr als tausend Kinder und Jugendliche teilgenommen. Im Jahr 2023 stellen 65 Nachwuchsmusizierende ihr Können unter Beweis.