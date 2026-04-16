Die Sparkasse gibt ihre Zweigstelle am Rathausplatz auf und zieht in die Nähe des Bahnhofs. Dort soll ein Neubau entstehen. Aber nicht nur das, die Pläne sind ehrgeiziger.

Der Grünstreifen zwischen alter Bahnmeisterei und Bahnhof ist schmal. Nördlich wird er von der Hanns-Martin-Schleyer-Straße begrenzt, südlich von den Bahngleisen. An der schmalsten Stelle ist er nur etwas mehr als 17 Meter breit, an der breitesten rund 25 Meter. Wenig Platz also. „Das reicht für eine attraktive Bebauung absolut aus“, versicherte Michael Stoz. Stoz ist Gründer und Geschäftsführer der Partner AG aus Offenburg. Die Partner AG ist ein zwischen Basel und Frankfurt tätiges Architekturbüro, das sich zu einer Art Spezialbüro für den Bau von Bankgebäuden entwickelt hat. Der Bau eines Bankgebäudes ist auch der Grund, warum Stoz zusammen mit Architekt Ricardo de Oliveira Albuquerque in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen gekommen war. Beauftragt wurde die Partner AG von der Sparkasse Südpfalz, die plant, ihren Standort am Rathausplatz auf dem Dorschberg aufzugeben und eben auf besagtem Grünstreifen eine neue Zweigstelle zu errichten.

Begrenzte Zukunftsfähigkeit

Man habe das komplette Filialnetz durchforstet und für jeden Standort ein Konzept entwickelt, sagte Klaus Wawczyniak, Leiter des Kompetenz-Centers Immobilien bei der Sparkasse Südpfalz. Ein paar Filialen habe man geschlossen, andere, wie etwa die in Hagenbach, habe man zu einem modernen Beratungscenter umgebaut. Immer im Mittelpunkt habe dabei die Nachhaltigkeit gestanden. „Wir wollen bis 2035 klimaneutral sein“, erinnerte Wawczyniak an die Zielsetzung der Sparkasse Südpfalz. Unter dieser Vorgabe wurde auch die Zweigstelle auf dem Dorschberg unter die Lupe genommen. Der wurde eine begrenzte Zukunftsfähigkeit bescheinigt. Insbesondere bauliche und strukturelle Einschränkungen würden eine nachhaltige Weiterentwicklung hin zu einem modernen, barrierefreien und energieeffizienten Bankstandort erschweren. „Wir könnten noch so viel Geld in das Gebäude stecken, wir würden es niemals klimaneutral bekommen“, sagte Wawczyniak.

Zwischen 17 und 25 Metern ist der Grünstreifen breit, auf dem neben der Sparkasse weitere Gebäude gebaut werden sollen. Foto: Jörg Petri

Die Konsequenz für das Bankhaus: Ein neuer Standort muss her. Mit diesem Anliegen kam man auf die Stadt zu. „ Wörth ist für uns ein wichtiger Standort, deshalb war klar, dass wir hierbleiben wollen“, betonte Wawczyniak. Sehr viele geeignete Flächen habe man gerade nicht im Angebot, sagte Bürgermeister Steffen Weiß (FWG). So kam man auf den Grünstreifen am Stadteingang. Von dem ist Wawczyniak begeistert: „Der Standort hat ein hohes Maß an Zentralität, am Bahnhof herrscht brutal viel Verkehr, dort kommen so viele Menschen zusammen. Von der Basis waren wir sofort begeistert.“ Aus diesem Quartier lasse sich etwas entwickeln.

Zweigstelle für 15 bis 20 Mitarbeiter

Geht es nämlich nach der Sparkasse, dann soll dort nicht nur eine neue Zweigstelle für 15 bis 20 Mitarbeiter gebaut werden. Und hier kam Ricardo de Oliveira Albuquerque ins Spiel. Der Architekt hat eine Vision für den kompletten Grünstreifen entwickelt – und noch etwas mehr. De Oliveira Albuquerque präsentierte verschiedene denkbare Varianten. Mehrere Gebäude, die sich in der Höhe unterscheiden, dazwischen Pkw-Stellplätze und Grünflächen sowie in Richtung der Bahngleise immer wieder Lärmschutzwände aus Glas. „Hier ist sehr viel möglich“, versicherte der Architekt. In erster Linie eigne sich die Fläche für Gewerbebetriebe.

Der Mitfahrer-Parkplatz beim Bahnhof soll verlegt werden. Foto: Jörg Petri

„Man kann der Stadt ein wesentlich attraktiveres Entrée verpassen“, sagte de Oliveira Albuquerque. Auch die Verkehrssituation spielte in seinen Gedankenspielen eine Rolle. Der Radweg könne attraktiver gestaltet werden, auf Höhe der Tankstelle, die sich auf der gegenüberliegende Seite der Hanns-Martin-Schleyer-Straße befindet, sei auch ein Kreisel denkbar. „Ich kann mir gut vorstellen, dass nach 20 Uhr der ein oder andere Autofahrer schneller als mit den erlaubten 50 Stundenkilometern unterwegs ist; ein Kreisel wirkt da sicher verkehrsberuhigend“, meinte de Oliveira Albuquerque.

Sparkasse als Ankerinvestor

„Es ist vollkommen klar, dass hier nicht alles von der Sparkasse bezahlt wird“, sagte Bürgermeister Weiß mit Blick auf die Straße. Es sei deshalb wichtig, dass die Gremien ganz früh in den Prozess eingebunden würden. Die Sparkasse verstehe sich als Ankerinvestor, betonte Wawczyniak. Man werde versuchen, weitere Investoren für den Rest der Fläche zu finden.

Im Ausschuss stießen die Pläne auf Begeisterung, auch wenn sich der ein oder andere Sorgen um die Zukunft des Dorschbergs macht. Die will Weiß so nicht teilen: „Es wird immer nur darüber gesprochen, dass in der Markstraße da ein Geschäft schließt und dort ein Leerstand ist. Dabei sollte man auch mal sehen, dass der Bäcker hier investiert hat, dass eine Pizzeria modernisiert und erweitert hat und dass vor ein paar Tagen ein Café neu eröffnet wurde.“ Auch Wawczyniak zeigte sich zuversichtlich, dass ein neuer Nutzer für die Räume der Sparkasse am Rathausplatz gefunden werde.

Stadt muss Voraussetzungen schaffen

Die Sparkasse Südpfalz betont in einer Pressemitteilung, dass es sich aktuell um eine Projekt-Vorphase handelt. Weder über den Erwerb des Grundstücks noch über die konkrete Umsetzung des Bauvorhabens sei bereits abschließend entschieden. Voraussetzung für die weitere Entwicklung seien neben internen Beschlüssen insbesondere auch die erforderlichen Zustimmungen der städtischen Gremien sowie die Schaffung des notwendigen Baurechts. „Wir gehen diesen Schritt bewusst frühzeitig in die politischen Gremien, um das Projekt vorzustellen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu klären“, sagt Benjamin Hirsch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz. „Erst wenn die Stadt die planungsrechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen schafft und die wirtschaftlichen Bedingungen belastbar vorliegen, kann über eine Realisierung entschieden werden.“ Mit dem einstimmigen Beschluss im Bauausschuss wurde die erste Hürde genommen.